D'Oktav 2017 steet ënnert dem Motto "Zéi eraus – Avance au large!", Oktavpriedeger ass den Tom Kerger.



An der Ouverture-Andacht e Samschdeg ginn déi 33 nei Poren offiziell kreéiert. An der Invitatioun heescht et:



Am kommenden Samstag, dem 6. Mai, beginnt um 16.00 Uhr in der Kathedrale von Luxemburg mit einer feierlichen Eröffnungsandacht die Muttergottesoktave 2017 [...]. Im Rahmen der Eröffnungsandacht findet die offizielle Erhebung der 33 neuen Pfarreien der Erzdiözese statt.



Op RTL.lu iwwerdroe mir sämtlech Massen aus der Kathedral am Livestream. Iwwregens och ze kucken op cathol.lu.



Dëst Joer huet d'Oktav iwwregens och e Logo ...







Fir d'Oktav 2017 kënnt iwwregens och e Film eraus. En heescht "Marche avec nous – Octave mariale à Luxembourg", op Youtube gëtt et och schonn e klengen Teaser.





De Mäertchen ass dëst Joer iwwregens opgedeelt - op de Knuedler (op deem et e gréisse Schantje gëtt) a bei der Gëlle Fra.An am Haff tëscht Kathedral an Nationalbibliothéik gëtt et wéi gewinnt d'Bicherzelt.Weider Infoen hei drënner..dok überträgt in Ton und Bild die tägliche Pontifikalandacht mit Predigt aus der Kathedrale live um 16 Uhr und zeitversetzt um 18 Uhr (am Montag: 19 Uhr) sowie um 23 Uhr. Die Eröffnungsandacht am Samstag, 6. Mai, um 16 Uhr sowie die beiden Pontifikalämter an den Sonntagen, 14. und 21. Mai, jeweils um 10.30 Uhr, werden von .dok als Fernsehsendung übertragen, die Oktav-Eröffnung wird am Samstag ebenfalls um 18 und 23 Uhr wiederholt.Ein Livestream aus der Kathedrale wird ganztägig im Internet angeboten auf www.cathol.lu und www.rtl.lu . Die Woche über sendet Radio RTL nach den Nachrichten gegen 6.10 Uhr morgens einen Spot des Oktavpredigers.Auf www.cathol.lu stehen die Predigten des Oktavpredigers als Text sowie als Audiofile zum Nachlesen und -hören bereit.Das komplette Programm sowie alle Informationen zur Oktave auf http://oktav.cathol.lu.Die komplette Gottesdienstordnung der Oktave finden Sie an folgender Internetadresse:deutsch: https://www.cathol.lu/article6233français: https://www.cathol.lu/article6226português: https://www.cathol.lu/article6232english: https://www.cathol.lu/article6256Du 6 au 21 mai 2017, le traditionnel marché de l’Octave à Luxembourg-Ville se tiendra sur la place Guillaume II et la place de la Constitution.- Marché bihebdomadaire au centre-ville pendant l’OctavePendant l’Octave, le marché bihebdomadaire qui a lieu tous les mercredis et samedis, se déroulera au centre-ville, notamment sur la place Guillaume II, la rue de la Reine, le Marché-aux-Herbes et la place Clairefontaine, aux dates suivantes : 3.5., 6.5., 10.5., 13.5., 17.5., 20.5.2017.Par ailleurs, la Ville de Luxembourg tient à informer les automobilistes qu’en raison de la présence du marché de l’Octave, la place de la Constitution sera interdite au stationnement du 2 mai à partir de 18h00 au 23 mai en soirée. Concernant les quais des bus touristiques, un arrêt provisoire sera mis en place dans l’avenue Monterey (entre l’accès au parking Monterey et le boulevard Prince Henri) pendant cette même période.- Accessibilité pour personnes à mobilité réduiteComme les années passées, la Ville de Luxembourg fait contrôler au préalable l’accessibilité du marché pour les personnes à mobilité réduite par l’association Info-handicap, en vue d’une meilleure information des personnes concernées et de l’obtention du label EureWelcome pour sites culturels et touristiques temporaires, remis par le Ministère de l’Economie.Ainsi, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite aux différents locaux du marché de l’Octave sera garantie par des rampes extérieures mises en place par les forains. Des WC, dont un WC adapté aux personnes à besoins spécifiques, seront installés sur la place Guillaume II : ils seront ouverts au public pendant les heures d’ouverture des stands et restaurants. Un WC pour personnes à besoins spécifiques sera également mis en place sur la place de la Constitution (clé à retirer au « Lounge Bar » ou dans le local des toilettes situé sur la place de la Constitution). De plus, les WC situés au Cercle Cité, au parking « Knuedler » et sur la place de la Constitution seront accessibles tout au long de l’ouverture du marché de l’Octave jusqu’à 22h00.Concernant la dépose de personnes à mobilité réduite, la rue du Fossé et la rue Notre-Dame (aux abords immédiats de la cathédrale) permettent aux personnes concernées d’accéder plus facilement à la cathédrale et au marché. Des emplacements de stationnement PMR supplémentaires sont également prévus au niveau de la rue Notre-Dame (le long de la cour de la Bibliothèque nationale) et au « klenge Knuedler » pendant toute la durée de l’Octave.La Ville de Luxembourg souhaite mettre à disposition des personnes concernées toutes les informations utiles et nécessaires concernant l’accessibilité afin de les encourager au maximum à profiter des services et offres existants.Les personnes qui souhaitent recevoir plus d’informations sur l’accessibilité peuvent visiter le site www.eurewelcome.lu (informations disponibles à partir du 6 mai) ou s’adresser au Service intégration et besoins spécifiques de la Ville de Luxembourg (Mme Madeleine Kayser, T.4796-4215, makayser@vdl.lu).

Während der Oktavzeit werden auch dieses Jahr wieder zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiterinnen von Caritas Luxemburg auf dem „Mäertchen", vom 6. Mai bis zum 21. Mai, im Einsatz sein. Auf dem traditionellen Verkaufsstand wird eine große Auswahl an Rosenkränzen sowie Devotionalien angeboten.

Der Erlös des Verkaufs wird Projekten im Kinder- und Jugendbereich in Luxemburg zugute kommen. In Luxemburg werden die Kinder in Not immer zahlreicher. Jedes vierte Kind riskiert arm zu werden und es zu bleiben, gefangen in einem Teufelskreis aus sozialem Druck, Schulabbruch und Arbeitslosigkeit, die miteinander verknüpft sind, und der leider sehr schwer zu durchbrechen ist. Caritas Luxemburg arbeitet seit Jahren an allen Fronten: Kampf gegen den Schulabbruch junger Menschen, um ihre soziale Ausgrenzung zu verhindern, Unterstützung von Familien in ihrer Erziehungsaufgabe, Hilfe, starke familiäre Bindungen zu schaffen usw.



Op Franséisch:

Stand de vente de Caritas Luxembourg lors de l' « Octavmaërtchen »

De nombreux bénévoles de Caritas Luxembourg se relaieront cette année encore sur le stand de Caritas Luxembourg lors de l' « Octavmaertchen » qui se tiendra du 6 au 21 mai. Sur le stand devenu désormais une tradition, un large choix de chapelets et d'autres objets de culte est proposé.

Les recettes de la vente serviront à des projets dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse. Au Luxembourg, il y a de plus en plus d'enfants et de jeunes dans le besoin. Un enfant sur quatre risque de devenir pauvre et de le rester, piégé dans un cercle vicieux alliant pression sociale, décrochage scolaire et chômage, et très difficile à rompre. Caritas Luxembourg est depuis des années sur tous les fronts : lutte contre le décrochage scolaire pour prévenir les jeunes de l'exclusion sociale, accompagnement des familles dans leur rôle éducatif, aide pour créer des liens solides en famille, etc.







Bicherzelt 2017



Le chapiteau « Bicherzelt » avec son exposition traditionnelle de livres pendant l’octave trouvera de nouveau sa place dans la cour intérieure entre la Cathédrale et la Bibliothèque Nationale, du 6 au 21 mai.



Les livres exposés sous le chapiteau – plus de 1600 titres, des nouveautés pour la plupart – ont été sélectionnés au cours de l’année par nos collaborateurs et collaboratrices, permanents et bénévoles. Ils couvrent des thématiques variées : religions et spiritualités, prière et méditation, éducation et famille, société et environnement ainsi que développement personnel. Nous nous focalisons en plus sur la littérature d’enfance et de jeunesse ainsi que sur l’éducation aux médias. Un assortiment de CD, DVD et de cartes de vœux complète notre offre.



Dans un monde où les défis, les guerres, les famines … marquent le quotidien de nombreuses populations, il nous a semblé important de souligner les valeurs de partage, de solidarité et d’amitié en focalisant sur le thème « FRËNDSCHAFT KENNT KENG GRENZEN »



L’exposition est ouverte tous les jours de l’Octave de 8:00 à 18:00 heures.



Par la présente, je vous invite cordialement, au nom de tous les collaborateurs et collaboratrices de l’ErwuesseBildung, à l’ouverture officielle du « Bicherzelt ».