Een Opsiichtsbeamte vun den CFL hat gemellt, dass ee vun de Waggone géif brennen. Aus Sécherheetsgrënn gouf den Zuch du gestoppt.



Géint 8.35 Auer hunn d'CFL matgedeelt, datt et sech just ëm e klengen Tëschefall gehandelt huet an datt d'Zich an der Gare zu Beetebuerg nees lues a lues géifen ufänke mat fueren. D'Leit missten trotzdem nach mat Verspéidunge rechnen.







Meldung vun den CFL:

Suite à une intervention des services de secours en gare de Bettembourg, la circulation des trains est bloquée entre Bettembourg et Luxembourg. La perturbation survenue à Bettembourg - Berchem est terminée depuis 08:35. La circulation des trains va reprendre progressivement. Quelques retards/suppressions peuvent encore survenir.