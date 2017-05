An do huet de Xavier Bettel betount, datt ee fir d'éischt no de Leit kucke sollt - "Citizens first" -, fir den EU-Bierger a Groussbritannien an de Briten an der EU soen ze kënnen, wat op si duer kënnt, wat si erwaart; fir hinne Sécherheet ze ginn. De Premier sot an deem Kontext och, datt d'Briten a sengem Land weider "méi wéi wëllkomm" wieren.Wat de Sträit ëm d'Käschte vum Brexit ugeet, konnt de Premier verschidden Aussoe vu britesche Politiker net novollzéien.Tëscht 40 a 60 Milliarden Dollar géif de Brexit Groussbritannien wuel kaschten an dat wier keng Rechnung, fir ze goen, ma et wier eng Participatioun, déi zougesot gouf, fir gemeinsam Initiativen ...Op d'Logik, datt een nom Brexit elo keng Rechter an dann och keng Verflichtunge méi hätt, wollt de Xavier Bettel sech net méi aloossen.An amplaz fir d'éischt iwwert Finanzen an Handel ze schwätzen, misst een d'Situatioun vun de Bierger klären. Et sollt een net Trade viru People setzen. Eben "Citizens first", duerno kéint een dann déi puer aner oppe Punkte klären.Well éier een en Deal fir d'Zukunft mécht, misst d'Vergaangenheet ofgeschloss ginn.Widderholl huet de Lëtzebuerger Premier och, datt de Brexit keen "cherry picking" wier, et kéint ee sech also net just d'Kiischten eraussichen. Et wier een zu 28 um Dësch an et misst een en Accord zu 28 fannen. En "Europe à la carte" wier net virgesinn ...De Xavier Bettel huet och ze verstoe ginn, datt d'Theresa May an Europa net ëmmer dat selwecht seet wéi virun hire Wieler ...Zum Schluss vum Interview huet de Premier och nach eng Lanz fir den Emmanuel Macron gebrach, dat en Vue vum 2. Tour vun der Presidentielle e Sonndeg a Frankräich.