"Verspriechen, déi een de Bierger gemaach huet, sollen agehale ginn. Et soll een ophalen, nei Verspriechen ze maachen, déi een net anhale kann."

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber

Claude Wiseler iwwert Etat de la Nation - Nadine Gautier



Dat sot den CSV Fraktiounschef Claude Wiseler um Freideg op enger Pressekonferenz wou en den Etat de la Nation vun der leschter Woch Revue passéiere gelooss huet. Vun engem onsënnegen Exercice ass do rieds, vun enger Regierung, déi d’Diere fir verschidde Sujeten zouschléit. Zum Beispill wat de Pensiounssystem ugeet.

Jidderee wier sech bewosst, datt et op deem Punkt grouss Problemer wäerte ginn, seet de Claude Wiseler, deemno kann hien net novollzéien, firwat d’Regierung sech viru breeden oppenen Diskussiounen dréckt. D’CSV wéilt keen Rentewahlkampf, betount den Oppositiounspolitiker, mä Léisungen, well 2043 stéing ee virun eidele Keese vum Pensiounssystem.

Claude Wiseler: Mir hätten gären als CSV ganz einfach zwou Saachen. Éischtens, mir wëllen de Leit eng Garantie ginn, datt gutt Pensiounen och laangfristeg bezuelbar sinn. An dofir géinge mer gären, an dat ass mäin zweete Punkt, de Problem elo uschwätzen a sou fréi wéi méiglech léisen, well mer mengen, datt dat den eenzege Wee ass, fir de Problem sou fréi wéi méiglech unzegoen.

D’CSV wéilt déi Verspriechen halen déi gemaach goufen.

Claude Wiseler: Dat heescht, de Leit, déi a Pensioun sinn, sollen näischt ewechgeholl kréien an dat wat mer haut engagéiert hunn, dat soll och kënne gehale ginn. Mä mir sollen awer ophalen, weider Versprieche ze maachen, wat mer an 20-30 Joer net méi kënnen halen. Mir mengen, datt dat d'Basis vun der Éierlechkeet wär, déi een an der Politik muss hunn, wann een un déi grouss Problemer eru geet.

Mat der Annonce vum Premier Xavier Bettel ee Screening vun de Pensiounen ze maachen, gesäit de Claude Wiseler och eng Geleeënheet Diskussiounen kënne ze féieren. D’CSV wéilt eng Detailanalyse an och a wëssen a wéi wäit den System kéint finanzéiert ginn. Et wéilt een och um Generatiounevertrag festhalen.

Anere Punkt dann: d’Consolidatioun vum Budget. Do géif sech d’Regierung selwer op d’Schëllere klappen, hätt si dach ee Land an engem schlechten Zoustand 2013 virfonnt. De Claude Wiseler wëll dat awer net esou stoe loossen a mécht Vergläicher.

Claude Wiseler: D'Staatsschold geet zwëschen 2013 an 2018 ëm 3 Milliarden erop vun 10,8 op 13,8 Milliarden... Fakt 1.

Fakt 2: Den Iwwerschoss an der Administration public geet ëm méi wéi d'Halschent erof. +449 Milliounen 2013 op +171 Milliounen Euro 2018.

Den Defizit beim Zentralstaat verduebelt sech, fir 2018 op iwwert eng Milliard Euro ze kommen, erkläert den CSV-Fraktiounschef a baséiert sech do op Zuele vun der Regierung. Deemno kéint een hei net vun enger Consolidatioun vum Budget schwätzen. De Bilan vun 2018, wäert méi schlecht si wéi dee vun 2013, mengt den Oppositiounspolitiker.