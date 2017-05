X

Neie Shared Space zu Diddeleng / Reportage: Joel Detaille



An engem sougenannte ‘‘Shared Space-Beräich‘‘ ass dat awer net méi esou. Hei ass jidderee gläichgestallt, ob ee motoriséiert ass oder zu Fouss ënnerwee.Den Zentrum vun Diddeleng ass an de leschte Méint a genee esou eng Zon ëmmodeléiert ze ginn an e Freide gëtt se ageweit.Well de Prinzip huet am Ausland scho Schoul gemaach.

An net nëmmen do, ma och de Stadkär vu Bartreng ass zanter kuerzem eng Shared Space Zon, an et klappt bis ewell och richteg gutt. An Holland ginn et eng helle Wull där Beräicher, wou just nach Tempo-Limit 20 erlaabt ass a Foussgänger, Cyclisten oder Automobiliste komplett gläichgestallt sinn. Schëlder, Zebrasträifen oder Luuchte ginn et bewosst keng.Fir den Diddelenger Buergermeeschter stécht eng kloer Strategie hannert deem Konzept. D'Iwwerleeung wär gewiescht fir der mobilité douce, de Foussgänger an de Vëlosfuerer, méi an de Virdergrond ze stellen, sou den Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana. Op der aner Säit hätt een de Verkéier am Stadkär wëlle berouegen duerch Vitesselimitatioune vun 20, respektiv 30 Stonnekilometer. Ënner anerem doduerch géif och d'Liewensqualitéit op dëse Plazen optimiséiert ginn.Dofir ass awer e Mentalitéitswiessel noutwendeg bei jidderengem, dee sech am Shared Space beweegt. Jidderee passt méi op deen aneren op. Beispiller vun esou Zonen, déi scho méi laang funktionéieren, weisen och, dass et effektiv zu manner Tëschefäll oder Accidenter kënnt.Op eng komplett Foussgängerzon an der Avenue Grande-Duchesse Charlotte, huet een och ganz bewosst verzicht. Et wär en Uleies vun de Geschäftsleit gewiescht, d'Proximitéit ze erhalen an och an Zukunft Parkméiglechkeeten ze garantéieren, fir Leit, déi kleng Akeef wéilte maachen.Esou ass jo och mam neie Quartier "Am Duerf" en neien ënnerierdesche Parking, mat neien Geschäfter a Wunnengen am Zentrum entstanen. Ufank Mee soll déi éischt Phas vum Shared Space Beräich fäerdeg sinn, deen dann a weideren zwou Phase bis op d’Gare a ronderëm d’Rue du commerce wäert weidergoen.