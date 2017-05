De Regierungsrot war sech eens, dass een d'Potential vun deem Beräich besser wéilt ausnotzen, an dofir kréie landwirtschaftlech Betriber, déi decidéieren op Bio ëmzestellen och an Zukunft méi gehollef.

Am Conseil gouf och d'Gebäerdesprooch offiziell unerkannt. Wéi de Premier um Briefing fir d'Press betount huet, wier et der Regierung wichteg, dass jiddereen déi nämmlecht Rechter soll hunn. Sou ginn engem an Zukunft an den Administratiounen och Gebäerden-Dolmetscher zur Verfügung gestallt, wann ee se bräicht.

Dernieft gouf den Datum vun den nächste Sozialwahlen op Februar oder Mäerz 2019 fixéiert. Dat fir z'evitéieren, dass se am Hierscht 2018 mat de Chamberswahlen quasi zesummen missten ofgehale ginn.

D'Mandater ginn dofir bis Februar/Mäerz 2019 verlängert.