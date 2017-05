Fir e Sergeant-Chef, dee vu Virwërf vu Stalking a Menacë vis-à-vis vun Arméirekrutinne fräigesprach gouf, soll et an 2. Instanz net derbäi bleiwen

D’Vertriederin vum Parquet général huet nämlech um Freideg op der Cour d’appel an der Stad 6 Méint Prisong mat Sursis an eng Geldstrof fir de Mann verlaangt. Him gëtt virgehäit, 2015 zwou Rekrutinnen harceléiert an 2014 eng aner mam Hals geholl ze hunn.

D’Faite si schlëmm, de Mann steet net fir d’éischt viru Geriicht, mä hien huet näischt aus senger Virgeschicht geléiert: Dat sot d’Vertriederin vum Parquet général an hirem Réquisitoire. De Parquet wär net d’accord gewiescht mam 1. Uerteel a si och net, huet et um Ufank geheescht; déi 1. Riichteren hätten d’Faiten zwar richteg resuméiert, se awer falsch analyséiert.

Wat déi vun 2015 ugeet, géif den Ugekloten eng Rëtsch Faite contestéieren an anerer zouginn, ma déi géife fir hie keen Harcèlement duerstellen. D’jonk Frae wären ëmmer bei hiren Aussoe bliwwen, déi och vun aneren Zeie confirméiert gi wären; si hätten d’Faiten also net erfonnt. Stalking wär kee Kavaléiersdelikt, sou d’Vertriederin vum Parquet général, déi kritiséiert huet, dass d’1. Riichteren de Mann fräigesprach hunn, well keng Atteinte grave vun de Frae virgeleeën hätt. “Wéi kënnt d’Geriicht dorop?”, huet si gefrot. Zu de Faite vun 2014 housch et, d’Menacë géintiwwer där Fra wären och zréckzebehalen, soudass si déiselwecht Strof gefrot huet wéi zejoert d’Vertriederin vum Parquet zu Dikrech.

Nodeems de Me Jean-Luc Gonner als Affekot vun de Parties civilen op en Neits Schuedenersatz an Héicht vun 10.000 € fir déi zwou Frae gefrot hat, huet den Ugekloten nees ënner Tréinen ausgesot, ni d’Intentioun gehat ze hunn, fir engem ze no ze trieden. Hie wär kee Stalker an hätt och ni ee mam Hals geholl.

Fir de Me Walch, Affekot vum Beschëllegten, hätt deem seng Virgeschicht näischt mat dëse Faiten ze dinn. Säi Client, deen e Schnëssert wär, awer u senger Famill hänke géif, wär mat den Nerven um Enn, ë.a. och well zwee Joer no de Faiten elo aner Aussoe vun Zeie kéimen. Et géif an dëser Affär drëms goen, fir en Exempel ze statuéieren; dobäi wär et zu engem Mentalitéitswiessel an der Arméi komm, hin zu méi Zuckerbrot a manner Peitsche, an dofir géif säi Mandant stoen. Dee sollt dann och fräigesprach ginn, well d’Faite contestéiert wären.