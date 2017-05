Am Lokale mellt den 112 eng ganze Rëtsch vun Asätz fir d’Rettungsdéngschter tëscht e Freiden den Owend an e Samschden de Moien.

Géint 22.00 Auer krute sech zu Lamadeleine zwee Gefierer ze paken. Hei gouf eng Persoun blesséiert.

Kuerz no Hallefnuecht ass an der Blumme-Strooss zu Diddeleng e Motocyclist gefall. Hie gouf méi uerg verwonnt, a koum no enger Behandlung duerch den Noutdokter vun Esch an d’Klinik.

Dernieft gouf et direkt e puer kleng Bränn, wou et awer allkéiers bei Materialschued blouf, dat 2 Mol zu Esch an 3 Mol an der Stad