Enger Patrull vun der Police ass géint 5.15 Auer um Samschdeg e Mini opgefall, deen op engem Chantier an der Allée Scheffer mat de viischte Pneuen an e Gruef gerode war. D'Beamten hu séier festgestallt, datt de Mann ze vill gedronk hatt. Hien huet hinnen awer erzielt, datt hien net gefuer wier, ma säin Auto do ofgestallt hätt a wuel eng aner Persoun säi Won an de Gruef gestéiert misst hunn. De Polizisten ass awer opgefall, datt de Moto vum Won nach waarm war an eng Persoun sech am Auto iwwerginn hat.Doropshi gouf en Alkoholtest gemaach, dee positiv verlaf wier. De Chauffeur huet uginn, datt hie säi Permis verluer hätt an och seng Pabeiere vum Auto net bei sech hätt. Dono huet hien de Beamten Konsequenzen ugedrot, well hien als Student am drëtte Joer "Droit" géif seng Rechter besser kennen, wéi, Zitat, "domm Polizisten".Och um Policebüro an am Spidol ass et mat de Beleidegunge weider gaangen. Souguer wéi d'Beamten den "netten jungen Mann", wéi et am Policebulletin heescht, heem gefouert hunn, huet hie viru sengen Elteren d'Poliziste weider beleidegt.Wieder einmal mussten die Beamten feststellen, dass übermässiger Alkoholkonsum die Intelligenz nicht steigert, heescht et weider am Pressetext vun der Police. Géint de Mann gëtt eng Prozedur lancéiert.