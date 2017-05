Donieft war och nach ënner anerem d'Porte Ouverte am Lycée technique du Centre an am Lycée Technique pour Professions de Santé.

X

Fir de Leit d'Beruffer aus der Hotellerie an der Gastronomie méi no ze bréngen, hat e Samschdeg d’Dieckrecher Hotelschoul op eng Journée Porte Ouverte invitéiert. Déi ronn 300 Visiteure kruten dann och eng Rëtsch Kompetenzen vermëttelt, ma, virun allem goung et awer drëm, déi sougenannten Soft Skills vun de Schüler nach méi an de Vierdergrond ze stellen.



Portes Ouvertes vun der Hotelschoul (06.05.2017) D'Zil war et d’Beruffer aus der Hotellerie an der Gastronomie méi no ze bréngen. Eng ganz Rëtsch Kompetenze kruten déi Jonk mat op de Wee.



Ma net nëmmen an der Hotelsschoul, mä och am Lycée technique du Centre war Porte -Ouverte. Och hei kruten d'Visiteure sou munches gebueden, mat ënnert anerem Atelieren, Expositiounen a Presentatiounen. De Responsable vum LTC goung et drëm, een esou komplett a liewegt Bild, ewéi nëmme méiglech, vum Lycée ze weisen.



Portes Ouvertes LTC (06.05.2017) Atelieren, Expositiounen, Presentatiounen: Esou e liewegt Bild, wéi méiglech, vum Lycée weisen.