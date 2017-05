Am Lokale mellt den 112 zwee Accidenter aus der leschter Nuecht.

Op der Areler Strooss an der Stad waren géint 23.15 Auer zwee Ween net laanschtenee komm. Eng Persoun ass verwonnt ginn.



Kuerz virun 1 Auer waren zu Bartreng an der Lonkecherstrooss och zwee Autoe kollidéiert. Och hei gouf et ee Blesséierten.