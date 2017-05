Ukomm: D'Scoute vu Lënster no hirem Pelerinage an der Entrée vun der Kathedral. © Jean Thibo

E Samschdeg de Mëtteg war et déi feierlech Ouverture vun der Muttesgottesoktav 2017, um Sonndeg de Moien huet ee scho ganz vill midd Gesiichter an der Kathedral gesinn - dobäi hat dat eent awer nëmmen indirekt mat deem aneren ze dinn ...Um ganz fréie Sonndeg de Moien hu sech nämlech op e sëlleche Plazen aus dem Land Jonker op de Wee gemaach, fir an d'Kathedral ze pilgeren - et war deen traditionelle Pélé des jeunes.Wéi d'Scoute vu Lënster (op eise Fotoen) hu sech vill Jonker an de fréie Mueresstonne getraff, fir zesummen eng gutt Zäit ze hunn an dann an d'Stad ze goen. Trotz net grad ideale Wiederkonditiounen, well et huet mat Momenter gereent.D'Mass an der Stad war um 7.30 Auer, d'Kathedral war ongeféier hallef voll. An esou muencher een hat Krämpes, d'Aen opzebehalen ...