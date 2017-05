© RTL (Archiv)

Dem Maschinnist ware géint 14.38 Auer d'Holzstécker opgefall an hie konnt nach mat Zäite bremsen an d'Holz vun de Schinnen ze huelen. Wéi den Zuch um 14.54 Auer nees zeréckgefuer ass, war nees Holz op de Schinne fixéiert. De Mann huet d'CFL informéiert an déi hunn et un d'Police weider ginn. Bis op weideres gouf op der Plaz "op Siicht" gefuer, also ganz lues.D'Police huet eng Enquête opgemaach.