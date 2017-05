© RTL-Archiv

Dem Porte-Parole vun der Justiz no geet et ëm d'Virwërf Mënschenhandel, kriminell Organisatioun a Verstéiss géint d'Aarbechtsrecht. D'Perquisitiounen hätten um Sonndeg ugefaangen, wären de Moment nach am Gaang an an der Belsch wäre wuel och scho Leit festgeholl ginn.



De Parquet schwätzt vun enger Affär Kralowetz bis: Deemools ware Chauffeuren aus dem Ostblock fir en Hongerloun hei schaffe gelooss ginn.





D'Zeitung „La libre Belgique “ mellt, dass et hei ëm massiv Fraude a Saache Sécuité sociale geet. De Grupp Jost hätt iwwer 1.100 Aarbechter frauduléis bei der Securité sociale am Ausland ugemellt. Et handelt sech haaptsächlech ëm Chaufferen aus Osteuropa, notamment aus Rumänien.

Eleng an der Belsch wier d'Sozialversécherung an de Joren tëscht 2014 an 2016 fir iwwer 55 Milliounen Euro bedru ginn. 4 Leit wiere bei 20 Perquisitiounen an der Belsch interpelléiert ginn.