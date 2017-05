Villäicht hu Dir se jo och schonn an Uecht geholl wann der laanscht gefuer sidd. Déi am ganzen iwwer 100 Beem an der Entrée vun Diddeleng-Biereng, déi do laanscht d’Nationalstrooss stinn, a vun deenen der eng ganz Partie besonnesch opfalen, well se mat Häerzer gekennzeechent sinn.



Der Bierger-Initiativ Biereng21 no sinn e puer Dose Beem menacéiert, op der vill befuerener N31 wären dës awer ganz wichteg, well se ,fir déi vill Ofgasen ze filteren.