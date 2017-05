D'Foire ass tëscht dem 14. an dem 18. Juni an huet an der Woch bis 21 Auer op.

Mëtt Juni ass an de Victor-Hugo-Halen um Lampertsbierg d'ExpoVin, woufir sech Wäiproduzenten an Importateure zesummegedoen hunn. Bis ewell hu sech eng 50 Exposante fir déi 5 Deeg laang Expo ageschriwwen, sou datt sech d'Organisateuren e Succès vun hirem neie Konzept erwaarden. D'Stänn kënnen op engen 2.400 Meter-Carré opgeriicht ginn, déi an den alen Foireshalen um Lampertsbierg disponibel sinn. De Generaldirekter vu Bernard-Massard, Antoine Clasen, bei der Presentatioun vun der ExpoVin de Méindeg:



Band: ExpoVin





"ExpoVin ass am Fong eng Initiativ vum ganze Milieu vun de Wäiproduzenten a Wäiimportateuren zu Lëtzebuerg, well mer festgestallt hunn, dass mer säit Joren zwar Foiren hunn, mee net eng thematesch Foire, wou all d'Representante vum Wäimilieu vu Lëtzebuerg präsent sinn. D'Iddi ass wierklech eng Foire ze maache ronderëm de Wäin. Mee och aner gastronomesch Highlighten (...) wéi Béier, Iessen, Drénken; mir wëllen do en neit Konzept opbauen, dat et zwar am Ausland vill gëtt, mee zu Lëtzebuerg ganz wéineg."



D'ExpoVin gesäit sech komplementär zu de Foiren an der Luxexpo - de Fokus läit dann och net eleng um Wäin, mee op der kompletter Gastronomie-Gamme.