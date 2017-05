© AFP

Am Juni 2013 koum et an enger Diddelenger Grondschoul zu engem Virfall, wéinst deem sech e Méindeg zwou aktiv Léierinnen an eng pensionéiert tëscht 32 an 61 Joer hu misse veräntweren; si kruten "non-assistance à personne en danger" virgehäit.Déi 3 Fraen haten engem Jong vun deemools 5 Joer keng Ambulanz geruff, nodeems dee sech uerg un der Hand blesséiert hat: En hat un zwee Fangeren en oppene Broch. D'Enseignanten hate Pabeierszerwéite ronderëm gewéckelt an der Mamm ugeruff, dass si d'Kand sollt siche kommen.Enger Polizistin no, déi spéit informéiert gouf, wär deemools fir d'éischt gesot ginn, déi zwee Fangere wäre fort, an dono, si missten amputéiert ginn. Si hätt mat de Léierinne geschwat an déi hir erzielt, de Jong wär op en Dësch geklommen, hätt d'Gläichgewiicht verluer a wär gefall. Eng Ugekloten hat doropshin Zerwéite ronderëm d'Fangere gemaach a wëlle mam Jong an d'Spidol fueren; déi pensionéiert Fra hätt awer gesot, si sollt dat si loossen, an déi 3. hätt der Mamm ugeruff.An der Kannerklinik wär de Jong direkt operéiert ginn. Fir e Chirurg hätt et keen Ënnerscheed gemaach, wann direkt eng Ambulanz komm wär, Zerwéiten ze huele wär net ideal gewiescht, ma de Jong hätt just en ästhetesche Problem, obwuel d'Wonn beandrockend war.D'Beschëllegt soten, dass et keng Éischt-Hëllef-Këscht am Gebai gouf, dass an engem fréiere Fall, wéi e Kand vun där pensionéierter Léierin an d'Klinik gefouert gouf, déi vun engem Dokter vernannt gi wär an dass d'Elteren ni eppes gesot hätten. Wouropshin de Vertrieder vum Parquet gefrot huet, wéini d'Fraen dann eng Ambulanz ruffe géifen, well, Zitat: "Bei zwee geplatzte Fangere jo net!" Elo géife si direkt eng ruffen, huet et unisono geheescht.Den Affekot vun zwou Ugekloten huet ënnerstrach, dass wéinst der Virgeschicht vun där enger Fra d'Decisioun geholl gouf, fir der Mamm unzeruffen. D'Frae wären um Geriicht, well se keng Ambulanz geruff hätten; well awer keng "non-assistance à personne en danger" virléich an d'Frae vläicht onbehollef, mä gehollef hätten, sollte si fräigesprach ginn, wat d'Affekotin vun där 3. Beschëllegter d'selwecht gesinn huet.Dogéint huet de Vertrieder vum Parquet vun engem extrem graven Accident geschwat an dovun, dass, ausser Pabeierszerwéiten, keng grouss 1. Hëllef geleescht gi wär. D'Kand hätt zwee Fangere komplett a Fränjele gehat; nawell wär, wéinst enger schlechter Experienz viru Joren, keng Ambulanz geruff ginn. Fir dee falsche Reflex hätt et kee Grond ginn, et wär séier wuel "non-assistance à personne en danger" zréckzebehalen an et misst en Zeeche gesat ginn: Um Enn gouf eng Geldstrof fir déi 3 Enseignantë gefrot.