De Pluralismus misst garantéiert ginn. Hëllef fir déi geschriwwe Press, de Service Public fir de Radio a fir d'Télé wiere keng "Nice-to-have"en, sou wéi verschidde Leit dat géinge soen. Et ass och keng Optioun, mee eng Noutwendegkeet.An Zuelen ausgedréckt mécht dat: 22 Milliounen d'Joer direkt an indirekt Hëllefen fir d'Print-Press; 450.000 Euro fir Online-Produiten an am Ganzen 38 Milliounen d'Joer fir déi traditionell Berichterstattung.

D'Diane Adehm huet awer och iwwer eng national Presse-Agence nogeduecht a gefuerdert, datt et e kohärenten Gesetz-Text iwwer d'Presse-Hëllef soll ginn. De Roy Reding huet sech beklot, d'ADR kéim schlecht ewech an de Reportagen. An den David Wagner vun Déi Lénk huet gefuerdert, den Zougang fir Journalisten zu offiziellen Informatiounen misst endlech staark erliichtert ginn.

De Roger Infalt, de President vum Journalisteverband ALJ war ouni speziell Erwaardungen op de Krautmaart gaangen, mä natierlech als intresséierten Nolauschterer.





Extrait Roger Infald



Extrait Paul Peckels



"Den Titel vun deem Debat, datt et soll ëm d'Qualitéit vun der Press goen, ass a mengen Ae villdeiteg. Mir wësse vun eis aus, datt eis Press insgesamt hei zu Lëtzebuerg, also alles dat, wat mer zur wierklecher Press zielen, vun enger zimlech héijer Qualitéit ass, wou och all déi eenzel Haiser versichen, d'Qualitéit esou héich wéi méiglech ze halen. Dofir gesi mir och net onbedéngt de Besoin, datt ëm d'Qualitéit geschwat gëtt. Mä mir gesinn éischter de Besoin beim Här Bettel, firwat datt de Staat eng Promotion à la Press gëtt, firwat datt d'Suen an eng Press insgesamt gestach ginn. Ech mengen dat wëll hien dem Plenum de Mëtteg erklären."Alles dat sinn och Elementer, déi sech de President vum Conseil de Presse, de Paul Peckels, an där Debatt erwaart hat. Also Stéchwuert Pressehëllef.

"Ech mengen, zanter dat dee Kader opgesat ginn ass, an de 70er Joren, ass ganz ganz vill passéiert, souwuel an den Haiser selwer, mat der technologescher Entwécklung, wéi och um Marché selwer, mat der demographescher Kompositioun vum Land a mat den Erwaardunge vun der Bevëlkerung. Dass do dringend Modernisatiounbedarf besteet. Dee muss ugaange ginn, do muss een iwwer nei Definitioune schwätzen, wéi déi Promotioun soll gestallt ginn an ech mengen datt ass eng gutt Geleeënheet, fir dat da bei esou enger Debatt unzefänken."Entgéint dem geplangten Timing gouf d'Debatt iwwer d'Ännerunge beim "Etat d'Urgence" vum Ordre du Jour geholl.