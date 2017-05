An Zukunft mussen d‘Brexit-Verhandlunge méi transparent ginn, sou den LSAP-Deputéierten Marc Angel no der aussenpolitescher Komissioun an der Chamber.

Duerch de Brexit, géif net nëmme Groussbritannien, ma och Europa verléieren.





Brexit an der Chamberkomissioun - Frank Elsen (18h3



De Brexit wier e gutt Beispill fir ze gesinn, wat Europa dem Bierger bréngt, a wat et kascht net méi an der Unioun ze sinn, ënnersträicht de President vun den aussepolitescher Chamberkomissioun, Marc Angel. Et wäert ee gesinn, wat d'Britte vun economeschen Avantagë verléieren a wat dat fir Konsequenzen op hir Wirtschaft wäert hunn. Aktuell hätt een d’Impressioun, ewéi wann Europa a Groussbritannien, an zwou verschidde Welten géife liewen, erkläert den CSV-Deputéierten, Laurent Mosar. Hien hätt selwer eng Kéier d'Geleeënheet gehat, fir mam Sous-Staatssekretär fir de Brexit eng Kéier zesummenzekommen, an hien hätt d'Gefill gehat, wéi wa Groussbritannien déi Verhandlungen als relativ einfach géif empfannen an do och séier kéinten en Accord fannen. De Laurent Mosar ass awer der Meenung, datt dat knallhaart wäerte ginn, och well déi europäesch Unioun net einfach kéint noginn. De Moment wier dann och schwéier virauszesoen, ob den Delai vun den Brexit-Verhandlunge géif agehalen ginn, esou de Laurent Mosar.

Fir de Claude Adam vun déi Gréng, wier et virun allem wichteg, datt Lëtzebuerg seng eegen Interesse géif verdeedegen, dat wär awer nëmmen iwwer d'EU méiglech. Hien ass awer der Meenung, datt déi bilateral Verhandlungen, déi wäerte kommen, fir Lëtzebuerg net de richtege Wee wären.

Trotz dem Brexit, wäert d’ADR an Zukunft mat Groussbritannien op finanz-politeschen Dossieren zesummenschaffen, ënnersträicht de Fernand Kartheiser. An dat fir eng Complémentaritéit tëscht de Finanzzentre vu London a Lëtzebuerg iwwert de Brexit eraus z'erhalen. Et kéint net sinn, datt een elo duerch de Brexit an eng Situatioun kéim, wou aner europäesch Länner, wéi Frankfurt oder Paräis, probéiere géifen d'Roll vu Lëtzebuerg z'iwwerhuelen, wann ee sech während de Verhandlungen net gutt géif formuléieren. Respektiv datt wichteg Finanzgeschäfter sech baussent der EU sech géifen usiidlen, wéi zum Beispill zu Singapur, wat och zum Nodeel vu Lëtzebuerg wär. Dowéinst misst een d’Relatioune mat Groussbritannien weiderhi fleegen, esou nach den ADR-Deputéierten.