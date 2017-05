Mat där Situatioun waren d’Riichter op der Cour d’appel konfrontéiert!

Et goung an där Affär ëm Falschaussoen am Kader vum Prozess ëm zwou Brandstëftungen, am August 2014, zu Péiteng. An 1. Instanz hat den Haaptmann am Dezember wéinst dem Beaflosse vun engem Zeie 5 Joer Prisong kritt an deen zwee Joer mat Sursis.

Den Haaptmann hat virgehäit kritt, de Matugekloten dozou bruecht ze hunn, fir déi Falschaussoen ze maachen. Deem Mann seng Deklaratioune waren dann och anerer wéi bei der Police.



Um Mëttwoch huet sech den Haaptmann deemno net op der Cour d’appel gewisen, soudass d’Vertriederin vum Parquet général der Meenung war, den zweete Prozess sollt dann eben a senger Ofwiesenheet sinn. Wouropshi sech dem Mann säin Affekot iwwerrascht a genéiert gewisen huet: Virgëschter hätt hien nach mat sengem Client geschwat, an hie wär absolut net au courant dovun, dass de Mann net komme wéilt; dobäi misst deen untrieden, well hien, Me Hellal, géif refuséieren, de Mandant ze vertrieden, ouni mat him geschwat ze hunn. Doropshin huet de President vum Geriicht dem Affekot 10 Minutte ginn, fir sengem Client am Prisong unzeruffen; deen huet dat du gemaach, gouf awer net weiderverbonnen, soudass hien der Vertriederin vum Parquet général säin Handy ginn huet, déi mat Leit zu Schraasseg geschwat huet an déi hir soten, de Mann géif zréckruffen. No eppes méi wéi 20 Minutte koum den Affekot dunn an de Sall, fir ze verkënnegen, dass hien net u säi Client kéim an d’Affär dann effektiv sollt par défaut geholl ginn; doropshin ass de Me Hellal senger Wee gaangen.

D’Vertriederin vum Parquet général huet no deem net alldeeglechen Intermezzo ervirgehuewen, dass den zweete Mann no enger Renconter mam Haaptmann op seng Aussoe géint deen zréckkomm wär. Et wär e gewëssenen Drock op den zweete Mann gemaach ginn, dee seng Falschausso och zouginn hätt; duerch den Drock vum Haaptmann, deen e Manipulateur wär, a vu Leit ronderëm hien hätte sech op eemol 3 Leit net méi erënnert oder si hätte fréier Aussoe revidéiert. Virun deem Hannergrond sollt d’Uerteel aus 1. Instanz géint déi zwee Männer confirméiert ginn. Wouropshin de Me Says, Affekot vum zweete Mann, gemengt huet, dass déi Strof eng Warnung an eng zweet Chance fir säi jonke Client wär, e Client, deen dës Strof acceptéiere géif.

D’Appeluerteel gëtt den 30. Mee gesprach.