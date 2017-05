Als WG sech den deiere Loyer deelen (09.05.2017) Jonk sinn – a wunnen zu Lëtzebuerg: eng Kombinatioun déi duerch déi héich Präisser um Wunnengsmaart dacks net esou evident ass. Dowéinst hunn d'Jugendkonferenz CGJL an de Logementsministère en Dënschdeg den Owend op eng Table Ronde an d'Rotonden invitéiert.



Am Kader vun där Table Ronde ware mir op Besuch an enger WG an der Stad.

Jonk sinn – a wunnen zu Lëtzebuerg: eng Kombinatioun déi duerch déi héich Präisser um Wunnengsmaart dacks net esou evident ass. Dowéinst hunn d' Jugendkonferenz CGJL an de Logementsministère den Owend op eng Table Ronde an d'Rotonden invitéiert. Zäite wou hei am Land jiddereen säin Haus oder Appartement - no bei der Schaff an awer mat Gréngs ronderëm - huet, si wuel definitiv eriwwer. Et misst een elo iwwer nei Wunnméiglechkeeten nodenken, seet d' Presidentin vun der Jugendkonferenz Djuna Bernard. Dass jonk Leit sech zesummendinn, fir sech deier Loyeren ze deelen, ass a ville Länner ganz normal. A wisou net och gläich zu Lëtzebuerg.

Mir waren op Besuch an enger WG an der Stad. De Reportage hei am Video.