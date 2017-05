En Dënschden den Owend géint 19.15 Auer koum et op der Streck tëscht Alzeng an Haassel zu engem Accident.

En Automobilist war do an e Bam gaangen. Eng Persoun gouf bei deem Ongléck verwonnt.



Da mellt den 112 och nach en Tëschefall zu Stroossen an der Rue Mathias Saur. An engem Gebai wat grad gebaut gëtt, stoung géint 21.30 Auer Dreck a Flamen.