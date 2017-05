Dat am Kader vum 95. Anniversaire vun tschechesch-Lëtzebuergeschen Relatiounen. Um Programm steet ënnert anerem eng Entrevue mam Premier Xavier Bettel. Béid Politiker schwätzen iwwer déi grouss politesch a wirtschaftlech Dossieren an der EU, wéi et am offizielle Communiqué heescht.



Een Thema dierft an dem Kontext och déi aktuell Regierungskris sinn, mat där Tschechien den Ament konfrontéiert ass. De Bohuslav Sobotka huet dem tschechesche Finanzminister nämlech no geluecht zeréckzetrieden, well dësen als Entrepreneur an dubiéis Finanztransaktioune soll verwéckelt gewiescht sinn. De President Milos Zeman gesäit dat awer anescht a seet, dass dës Opfuerderung am Widdersproch zum Koalitiounsvertrag steet. De Sobotka hat iwwerdeems Uganks Mee annoncéiert, dass hie wéilt zerécktrieden, huet dës Annonce awer e puer Deeg duerno nees zeréckgezunn.



Den éischten Dag vum Sobotka senger Visite e Mëttwoch hei am Land geet e Mëttwoch den Owend mat engem Dîner, offréiert vum Xavier Bettel, op een Enn. En Donneschde kënnt den tschechesche Premier ënnert anerem mam Chamberspresident Mars di Bartolomeo zesummen, souwéi den Deputéierte vun der aussepolitescher Chamberkommissioun. Dono mécht hien eng Visite vun der SES zu Betzder a gëtt vum Grand-Duc Henri an Audienz empfaangen. Et ass och virgesinn, dass de Gaascht aus Tschechien Blummen um Square Jan Palach an der Stad néier leet.