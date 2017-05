De Mann war zu Fouss ënnerwee, wéi op eemol ee Scooter nieft him stoe bliwwen ass, op dem zwou Persoune souzen. Eng vun hinnen ass vum Motorrad erofgesprongen, an huet de Mann geschloen an him brutal d'Auer vum Aarm gerappt.



No der Dot sinn déi zwee Täter mat hirem schwaarze Scooter Direktioun Stad geflücht. D'Police huet direkt eng Sichaktioun an d'Wee geleet, allerdéngs ouni Succès.



D'Police huet eng Täterbeschreiwung erausginn. Déi zwee Männer hate wahrscheinlech südlännesch Originnen a waren tëscht 20 an 30 Joer al. Ee vun hinnen hat ee beigen Helm un a war hell ugedoen. Den aneren Täter hat ee roude Pullover un an hat brong Hoer.



D'Affer gouf beim Iwwerfall blesséiert a koum an d'Spidol.