© CIS Nidderanven-Schëtter

Géint 17 Auer um Dënschdeg gouf de Centre d'Incendie et de Secours vun Nidderanven-Schëtter alarméiert, well e Réibock sech an engem Privatgaart veriert hat an net méi aus senger mësslecher Lag eraus koum. Donieft war d'Déier enorm gestresst an hat sech beim Versuch, fir iwwert den Drot ze sprangen, blesséiert.Zesumme mam Fieschter hu 7 Leit vun de Pompjeeën agefaangen an dunn op de Senningerbierg an ee Gatter bruecht. Do kann d'Déier seng Blessure verheele loossen a sech erhuelen, éier et nees ausgesat ka ginn.