D'Aldo ass d'Lëtzebuerger Associatioun vun den Osteopathen. De Sondage gouf beim Meenungsfuerschungsinstitut Quest gemaach.

90 Prozent vun de Leit ware mat där Behandlung zefridden an 90 Prozent géifen hiren Osteopath och weider recommandéieren.

Just 5 Prozent vun alle Leit déi gefrot goufen, géifen net bei een Osteopath goen. De Carlo Kissen vum vu Quest zielt d'Grënn op, déi dofir genannt goufen.

Carlo Kissen: Déi Leit déi do kategoresch do dergéint sinn, datt se soen, héier ech hunn Douten iwwert d'wëssenschaftlech Fondementer vun der Osteopathie, dat hëlt d'Associatioun bestëmmt mat op de Wee fir dorun ze schaffen... an dann hu mer natierlech och nach Froe fir ze soen héier, ech stelle mer Froen iwwer d'Moyenen déi dee Beruff do huet fir Diagnostiken ze stellen, déi fondéiert sinn... ech stelle mer Froen iwwert d'Formatioun... ech ginn net rembourséiert, dat ass ee Grond fir bei keen Osteopath ze goen oder d'Osteopathie ass net reglementéiert etc.



Aldo fuerdert Unerkennung vun Osteopathie





A Länner wéi Frankräich, Groussbritannien, Finnland an der Schwäiz ass d'Osteopathie schonn unerkannt. De Sondage weist, datt déi grouss Majoritéit dofir ass, datt dat och hei am Land geschitt.

Dräi Véierels vun de Leit plädéieren dofir, datt d'Käschte vun der Osteopathie zum Deel vun der CNS iwwerholl ginn.

D'Aldo fuerdert jo scho méi laang datt d'Osteopathie als "médecine de première instance" zu Lëtzebuerg unerkannt gëtt. Si hat an de leschte Wochen a Méint och eng ganz Partie Gespréicher mat Deputéierten a war och am Gesondheetsministère fir ze sensibiliséieren. Alles an allem, esou heescht et, wieren déi Entrevuë positiv gewiescht.



PDF: Communiqué de Presse