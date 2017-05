Am Summer 2017 an 2018 wäert de Blankenberg-Express net vu Lëtzebuerg aus fueren, dat, well et Aarbechten um Schinnenetz ginn.

© RTL (Archiv)

Wéinst Chantieren op der Belscher säit wäert am Summer 2017 wäert de "Luxembourg-Blankenberge-Express" net zirkuléieren. Am Summer 2018 gëtt wéinst Aarbechten op der Lëtzebuerger Säit d'Ligne 50 (Lëtzebuerg-Klengbetten-Arel) temporär ausgesat. Domadder verbonne ginn et dann och keng aner Zuchverbindunge mat der Belsch.Voyageuren, déi awer mam Zuch op Blankenberg wëlle fueren, kënnen dat iwwert d'Zuchverbindung mat Ostende maachen, an dann an der Gare vu Bruges ëmklammen.Wéinst den Ëmstänn bidden d'CFL dann och en Tarif Avantageux, fir an d'Belsch ze fueren, un.