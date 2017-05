© RTL / Archivbild

Reprochen u Finanzmanagement beim SIGI / Reportage Roy Grotz



Esou gi vum SIGI, mat Siège zu Konter, eng 2 Millioune Gemengerechnungen geréiert, eng 2000 Formatiounen d'Joer ugebueden an och eng 200.000 SMSen d'Joer verschéckt. Ee vun de gréisste Gemengesyndikater also, dee vun engem Comité geleet gëtt, wou 45 Delegéierter aus de Membergemengen dra sinn. Elo stinn awer schwéier Accusatiounen géint den Direkter vum SIGI am Raum.

Alles Accusatiounen, an dat huele mer fir ewech, déi intern an anonym Enn d'lescht Woch un d'Gemenge verschéckt goufen a wou op laange Sitten a Screenshots vum Comptas-Programm vum SIGI, soll beluecht ginn, datt den Direkter Carlo Gambucci nawell soll finanziell iwwert d'Streng geschloen hunn. Och ginn doranner d'Membere vum Bureau ënnert dem President Yves Wengler beschëllegt, d'Fongen vum SIGI fir perséinlech Zwecker benotzt ze hunn.

An engem Bréif vun e Méindeg weist den Yves Wengler all d'Accusatioune formell zréck a schwätzt vu Phantasmen, déi den Auteur vun esou Ënnerstellungen hätt, déi d'Integritéit vum Syndikat sollen a Fro stellen, woubäi ee sech all Mesuren virbehält, fir géint dës béiswëlleg Accusatioune virzegoen.



Dës Pièce vun Ënnerstellungen, déi net neutral fir den Ament kënne kontrolléiert ginn, leien RTL vir. Et gëtt, wéi gesot, probéiert z'ënnerstellen, datt Saache bezuelt goufen, déi missten hannerfrot ginn, zum Beispill den décken däitschen Déngschtwon vum Direkter, deen och privat genotzt gëtt, privat Akeef vu GSMen, Notebooken an anerem Material op de Kont vum Direkter. Rieds geet vun enger Zomm vun iwwer 100.000 Euro, déi accordéiert gouf, a wou zum Deel wéi gesot, anscheinend, privaten Notzen derhannert stécht. Hannerfrot gëtt an deem Dokument vun 30 Säiten och ënner anerem eng Zomm vu 60.000 Euro, déi de SIGI der Agence Clement a Weyer Consulting fir geleeschten Kommunikatiouns-Servicer bezuelt huet.



RTL-Informatiounen no, konnt nëmmen en internen Mataarbechter vum SIGI un dës Fichieren drukommen, eng Persoun, déi sech wéi et schéngt duerch en universaalt Passwuert ageloggt huet, sou datt et net ze kontrolléieren ass, wien dëst war.



Juristesch steet den Direkter propper do, mä moralesch stellt sech d'Fro, ob dee Mann och ka privat Zommen iwwert de SIGI ofbuchen, ëmmer mam Accord vum Bureau wéi gesot.



Intern soll et RTL-Informanten no, scho méi laang am Bureau vum SIGI rumoueren, déi lescht 2 an d'halleft Joer wier de Va et Vient beim Personal dann och impressionnant gewiescht, wat net op dat bescht internt Klima dierft hindeiten.



D'Reproche stinn also am Raum. E Méindeg huet de Bureau vum SIGI wéi scho gesot all Ënnerstellungen formell zeréckgewisen a wäert dat en Donneschdeg och fir de Public maachen, kuerzfristeg gouf nämlech e Mëttwoch de Mueren eng Pressekonferenz fir deen Dag convoquéiert, wou Een op d'Accusatioune géint Direkter a Bureau wäert agoen.