Avis Chambre de Commerce / Reportage Frank Elsen



D'Chambre de Commerce huet elo an engem Avis hei drop reagéiert a fuerdert an Zukunft e méi moderne Schoulsystem.

Bei der Chambre de Commerce huet een an deene leschte Joere festgestallt, dat déi schoulesch Resultater vun deene Jonken duerchwuesse sinn. Vill hunn d'Schoul ofgebrach oder sinn duerchgefall. Dëst géif um grousse Mix vun de soziale Verhältnisser an de Schoulen leien, mengt de Luc Henzig. Weider wär Lëtzebuerg e ganzt international Land, d'Leit hätten dacks e verschidde Migratiounshannergrond, vill verschidde Sprooche kommen do zesummen an d'Lëtzebuerger sinn an der Minoritéit. An awer hätt Lëtzebuerg e Schoulsystem wat nach op den ale Prinzipien opgebaut ass, sou de Luc Henzig. Am Secondaire Technique géing eng Modulatioun a verschiddene Joergäng probéiert ginn, fir den Niveau vun de Schüler unzepassen, dat ass awer am Secondaire de Moment net virgesinn. Dem Luc Henzig no wär dat awer wichteg.

Vir d'Integratioun an d'Beruffsliewen ze favoriséieren, misste sech d'Schüler an Zukunft zwou Sproochen eraussiche kënnen, esou den Direkter vun der Formation Continue.

Déi Jonk misst dann och besser op d'Erausfuerderunge vum 21. Joerhonnert virbereet ginn. Ënnert anerem op d'Digitaliséierung. Dëst well ëmmer méi Leit gebraucht ginn déi Contenuen geréieren. Grouss a kleng Entreprisë programméieren Appen an och Applikatioune fir Betriber, fir dass déi mat de Cliente kënnen interagéieren. Als Beispill nennt de Luc Henzig den Tablet am Restaurant, mat deem d'Leit hiert Iesse kënne bestellen.

Nieft der Programméierung missten déi Jonk awer och gewisen kréien ewéi ee Presentatioune mécht, Date sicht oder Projete geréiert. Schonn am Secondaire Technique ginn esou Formatiounen ugebueden. Am Classique, ass dëst awer nach net de Fall. Dat wär net gutt, well déi Kanner manner gutt preparéiert wäre fir direkt an d'Aarbechtswelt eranzeklammen, sou de Luc Henzig.

Och am Commerce an am Horesa-Sekteur géifen nach Leit gebraucht, déi mat der Digitaliséierung kënnen ëmgoen.