© RTL Télé Lëtzebuerg Archivbild / Jeannot Meyers

No den direkt 5 falsche Bommenalarmen am Laf vun de Méint Mäerz an Abrëll, op de Kino an den Auchan hei um Kierchbierg, op de Baumaart Globus zu Beetebuerg, op d’City Concorde zu Bartreng an op enger Gare vun den CFL an der Stad, ass et den Enquêteure gelongen, de Schëllegen ze identifizéieren, deen fir dës fausse alterten responsabel ass.



Wéi d’Justiz um Mëttwoch schreift, handelt et sech ëm e 56 Joer ale Lëtzebuerger, deen zur Zäit am Prisong zu Nanzeg sëtzt, an och vun do aus déi falsch Alarmen via Telefon gemaach huet.



Iwwert d’Motiver vum Mann, deen nach eng Strof bis Enn 2019 am Frankräich ofsëtzt, ass nach näischt gewosst. D’Lëtzebuerger Justiz huet eng Demande gemaach, dass hien no 2019 dann op Lëtzebuerg ausgeliwwert gëtt.





Succès de l’enquête sur les cinq fausses alertes du 23 mars et des 8, 20, 27 et 30 avril 2017.

(10.09.2017)

L’enquête sous la direction d’un juge d’instruction et en collaboration avec la police judiciaire française a permis de rassembler des éléments de preuve concordants que les cinq fausses alertes téléphoniques à la bombe respectivement à l’empoisonnement - 23 mars Utopolis et Auchan au Kirchberg - 20 avril Globus à Bettembourg - 27 avril City Concorde à Bertrange - 30 avril Gare CFL à Luxembourg , sont le fait d’un seul auteur.

Les appels ont tous été effectués à partir du même appareil téléphonique mobile qui a pu être localisé à la prison de Nancy-Maxéville (France).

L’auteur présumé de ces appels est un homme, âgé de 56 ans, de nationalité luxembourgeoise, déjà condamné au Luxembourg. Il est en train de purger en France, une peine de prison jusqu’au courant de l’année 2019.

La suite de l’enquête doit établir les motifs de l’auteur présumé. Aux fins de son interrogatoire, une demande de remise sur mandat d’arrêt européen sera présentée aux autorités françaises.

A ce stade de la procédure et de l’enquête, il n’y a pas d’autres éléments qui peuvent être communiqués.

Le Parquet tient à rappeler que d'après la loi toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité se trouve légalement retenue par une juridiction de jugement.