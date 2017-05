Den DP-Deputéierte Max Hahn huet e Mëttwoch de Mëtten um Krautmaart, an der Froestonn un d'Regierung, weider Präzisiounen gefrot.

Hien wollt zum Beispill wëssen wou déi Leit forméiert ginn a wéini déi Plazen ausgeschriwwe ginn.

Den Inneminister Dan Kersch huet de Max Hahn informéiert, dass d'Campagne géif nach virun der grousser Vakanz starten a riicht sech deemno och Haaptsächlech ëm d'Schoulofgänger. Et gëtt domat gerechent, dass déi nei Leit nach dëst Joer am Oktober oder am November kënnen agestallt ginn.





Den Dan Kersch



Wéi geet et mam Policemusée virun?



Den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser wollt e Mëttwoch an der Chamber wësse wéi et mam Policemusée um Verluerekascht viru geet.Dëse ka jo net do bleiwen. Ënnert anerem well d'Gebai an engem schlechten Zoustand ass an et ze vill géif kaschte fir et ze renovéieren.

De Fernand Kartheiser wollt wësse wéi eng Zukunft de Policemusée huet an den zoustännege Minister Etienne Schneider huet verséchert, datt d'Geschicht vu Police a Gendarmerie net soll an de Vergiess geroden. Genee wéi déi vun de Services de secours an de Pompjeeën. Dofir wär et wichteg e Musée fir se alleguerten ze bauen an dëse bräicht dann e Konzept, misst attraktiv fir d'Leit sinn, et bréicht een e pedagogescht Konzept an och den Tourismus dierft net vergiess ginn, sou den Etienne Schneider.





Konzept fir de Policemusée: Etienne Schneider



Op alle Fall -esou den Etienne Schneider- bräicht een eng attraktiv a funktionell Infrastruktur. Dat wier dat aktuellt Gebai um Verluerekascht awer net. Et gëtt deemno no enger anerer Léisung gesicht.