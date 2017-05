© AFP

Mëttelstand zu Lëtzebuerg / Reportage Dany Rasqué



Am Grand-Duché ginn et 30.000 Betriber déi ënnert de Begrëff vun de PMEen falen, méi wéi 7.000 dovunner am Handwierk.

85 Prozent vun de Plazen, déi nei geschafe ginn, gi vun Net Lëtzebuerger besat, dräi Véirels vun de Grënner vun d'Entreprisë sinn Auslänner, stellt den CSV-Deputéierten Felix Eischen fest. D'Grënn dofir wären, dass et nach ëmmer keng Éier ass sech d'Hänn knaschteg ze maachen, den Image vun engem technesche Beruff net de beschten ass a well net gezielt genuch dohinner orientéiert gëtt, wou um Enn och d'Leit gebraucht ginn, sou den CSV-Deputéierten.

D'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère confirméiert, datt den Entrepreneursgeescht muss waakreg gekëddelt ginn, virun allem bei deene Jonken. Wa jonk Leit nämlech während hirer ganzer schoulescher Karriär bis 1ière oder 13ième net emol eng Kéier eng Méiglechkeet gewise kréien, datt et Alternative ginn zu engem Job mat Cascoversécherung, da wär et kee Wonner, datt se de Wee vum Entrepreneur net aschloe géifen, sou d'Francine Closener.

En anere Problem am Mëttelstand ass, datt an den nächsten 10 Joer 3.000 Betriber mat 47.000 Salariéen e Repreneur sichen. D'Regierung gëtt op e puer Plazen aktiv, zum Beispill bei der Sensibiliséierung vun de Patronen. Vill géinge sech der nämlech vill ze spéit op d'Sich no engem Nofolger maachen, sou d'Staatssekretärin.

149 Betriber sinn den Ament op der Sich fir eng adequat Plaz ze fannen, fir sech néierzeloossen. Lëtzebuerg bréicht dringend Terrainen, seet de Felix Eischen a stellt fest, datt d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère dorëmmer géing hauséiere goen, ma et géing een awer och ëmmer nees Steng an d'Féiss geluecht kréien.

D'Francine Closener huet ugekënnegt, datt am Kader vum sektorielle Plang iwwert d'Aktivitéitszonen 6 regional Zonen erweidert ginn. Et wéilt ee mat 600 Hektar an d'Prozedur goen.





De Client ass Kinnek!

Zu Lëtzebuerg si Commerce an Handwierk do a ganz staarker Konkurrenz mat der Groussregioun. Ma a Punkto Service kéinte vill kleng a Mëttelbetriber am Grand-Duché nach eng Schëpp noleeën.

Dat sot d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère e Mëttwoch de Mëtten an der Chamber, wou eng Interpellatioun iwwert de Mëttelstand war.

Fir de Service ze verbesseren huet d'Francine Closener wëlles dës Mesurë fir Betriber ze lancéieren: E neie Programm mam Numm "Fit for Service" wier prett an do geet et drëm, datt een eng Diagnos vun de Relatiounen tëscht de Clienten an den Entreprise ka maache loossen an et kann ee Recommandatioune kréien, wéi een sech besser kann opstellen. D'Käschten dovunner gi komplett vum Wirtschaftsministère iwwerholl, sou d'Francine Closener.





Extrait Francine Closener



Et gëtt dofir e Voucher-System agefouert, eng Zort Chèques Services fir d'Entreprisen. D'Betriber kréien dee Voucher vum Ministère a kënnen dann domadder ee Consultant chargéieren.