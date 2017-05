© RTL Télé Lëtzebuerg / Archivbild

Op der Cour d’Appel goufen e Mëttwoch an enger gréisserer Drogenaffär Prisongsstrofe tëscht annerhallwem an 8 Joer a Geldstrofen tëscht 1.000 a 5.000 Euro gefrot. D’Riichter sollen doriwwer decidéieren, ob e Sursis ubruecht ass oder net. Dem Vertrieder vum Parquet général no, kéim dat a verschiddene Fäll net a Fro, wougéint et an aneren dozou komme kéint.Déi am Ganzen 9 Ugeklote waren am Dezember virzejoert festgeholl ginn, no enger Enquête vu ronn zwee Méint. An der Stad, zu Esch an zu Uewerkuer waren deemools bei Perquisitiounen a 4 Wunnengen 12.000 Euro Borgeld an 900gr Heroin fonnt ginn. D'Appellsuerteel ass fir de 14. Juni.