Ëmmer méi Bauschutt, wouhi mam Knascht? (10.05.2017) De Problem ass net nei, mä spëtzt sech ëmmer weider zou. Lëtzebuerg baut a baut, mä wouhin mam Dreck?

Och Suessem an Kolmer sinn ëmmer méi iwwerlaascht an dat bréngt och mat sech, dass de Bau vill méi deier gëtt, well den Transportwee och méi deier gëtt. Op ee Joer gekuckt, mécht dat op e Logement 10.000 Euro aus.11 Deponien ginn et den Ament hei am Land a vun deene kënnen der just 4 komplett benotzt ginn.