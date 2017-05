E Mëttwoch den Owend géint 18.40 Auer hat et zu Uewerkuer an engem Appartement gebrannt. Déi lokal Pompjeeë waren op der Plaz.



Zu Käl an der Rue Notre-Dame war géint 20.45 Auer Gestrëpp a Brand geroden. Déi Käler Pompjeeë hunn d'Feier geläscht.



An zu Beetebuerg an der Rue du Parc stoung géint 1 Auer an der Nuecht op en Donneschden eng Heck a Flamen. D'Pompjeeë vu Beetebuerg ware am Asaz.