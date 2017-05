Dem Mann war virgehäit ginn, am August 2009 den eegenen Auto a Brand gestach an dono eng falsch Schuedensdeklaratioun bei der Assurance gemaach ze hunn.

Zu enger Prisongsstrof vu 15 Méint mat Sursis an zu enger Geldstrof vun 3.000 € gouf en Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht e Polizist veruerteelt: Dem Mann war virgehäit ginn, am August 2009 den eegenen Auto a Brand gestach an dono eng falsch Schuedensdeklaratioun bei der Assurance gemaach ze hunn.Donieft muss hien der Versécherung ronn 4.250 € Schuedenersatz bezuelen.Zum Virfall war et an der däitscher Grenzregioun komm, kuerz ier d'Casco-Assurance vum Won ofgelaf war. Duerch eng speziell Formule sollt d'Versécherung dem Mann de ganze Wäert vum Gefier, bal 30.000 €, zréckbezuelen!Well d'Assurance awer vun Ufank un Zweiwelen un der Geschicht hat, krut de Mann dës Suen ni.