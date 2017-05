© MDDI

D'Nordstad soll als Aarbechtsplaz an als Wunnraum méi attraktiv ginn, ganz am Interesse vun engem méi dezentraliséierte Land.



Projet Nordstad - E Reportage vum Ben Frin



D'Beruffspendler solle sech an Zukunft all manner a Richtung Haaptstad drängelen, a moies an owes dofir zum Deel Stonnen am Stau stoe mussen. Een Usaz an déi Richtung ass, fir nieft der Haaptstad och de Süden an eben den Norde méi attraktiv ze maachen. Fir d'Nordstad hëlt d'Regierung elo 732 Milliounen Euro iwwer 5 Joer an d'Hand.

Den Infrastrukturminister François Bausch: Dat geet vu Schoulgebaier, enger Jugendherberg zu Ettelbréck z.B. iwwert verschidden Infrastrukture ronderëm d'Justiz, Ponts et Chaussées, alos e ganze Koup nei Saachen déi mer investéieren ronderëm dee ganzen Achs tësche Schieren an Dikrech.

Och de Stroossereseau ronderëm d'Nordstad gëtt ausgebaut ënner anerem d'Autobunn.Dat geet vun der B7, also der Autobunn, déi haut jo ophält an "ëmgemünd" an eng B7 eng normal Nationalstrooss, eng 3-spuereg hanner Kolmer-Bierg, datt mer am Fong déi ganz Autobunn duerchbaue bis hanner Ettelbréck.

Dacks gouf iwwert de Sënn vun der Eisebunnslinn tëscht Ettelbréck an Dikrech diskutéiert.

François Bausch: Mir hunn hei dat ausgeklammert. Mir wäerten e couloir central fir mat 2 Busspuren, mat engem bus à haut niveau de service wäerte mer schafen tëschent Ettelbréck an Dikrech, och mat Vëlospisten asw mä mir loossen d'Eisebunnsstreck bestoen.

Herno sollen d'Leit selwer decidéieren op Zuch oder Bus fir si méi sënnvoll ass. E risege Projet am ganzen, an alles dat iwwer 5 Joer bis 2020.

Datt déi ganz Nordstad eng Chance kritt sech ze entwéckelen, datt Aarbechtsplazen do geschafe ginn, datt och do Leit kënne wunnen, datt d'Mobilitéit optimal organiséiert ass. Dat ass d'Viraussetzung, datt den Norden och eng gutt Entwécklungschance huet, datt net jidderee muss an d'Stad kommen fir alles ze man, oder an de Süde muss goen. Mä datt eng Perspektiv entsteet am Norde selwer. Also am Total e ganze Plang mat engem groussen Invest, fir dass aus där Nordstad endlech eppes gëtt.

De Projet wäert natierlech och während den Aarbechten desagreabel Nieweneffekter hunn.

François Bausch: Dat wäert, wann et ëm d'Stroosse geet, natierlech momenterweis mat gewësse méi Schwieregkeete verbonne sinn, well Chantiere sinn ëmmer Iwwergangsphasen, déi sinn net sou gutt wéi wa kee Chantier ass, mä mir maachen et, fir dass et duerno soll besser goen.

Et gouf dacks probéiert d'Nordstad méi attraktiv ze maachen an aus ze bauen, mir si gespaant op et dann dës Kéier klappt.





Présentation des projets en cours et des perspectives futures dans la mobilité et le développement urbain dans la Nordstad (10.05.2017) Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures / Nordstad En date du 10 mai 2017, le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, en tant que coprésident du Comité politique Nordstad et les autorités communales des six communes de la Nordstad ont présenté les projets d’infrastructures et de mobilité en cours ainsi que les perspectives futures dans le domaine de la mobilité et du développement urbain.



Depuis des années, le gouvernement luxembourgeois exprime sa ferme volonté de promouvoir le Centre de développement et d’attraction (CDA) de la Nordstad comme troisième zone urbaine multifonctionnelle du pays. Le développement de la Nordstad implique une coopération plus étroite entre les communes concernées et l’État, afin de coordonner au mieux les besoins de développement, et les formes d’occupation du sol qui en découlent, avec les contraintes (par exemple les zones inondables) et les potentialités (par exemple une bonne accessibilité par les transports en commun) caractérisant cet espace. C’est dans ce contexte que se situent également les travaux de la convention de coopération territoriale État-Communes «Nordstad» et plus spécifiquement l’actualisation récente du concept urbanistique visant le renouvellement urbain de l’axe Ettelbruck - Erpeldange-sur-Sûre - Diekirch.



Dans l’objectif de passer à des réalisations concrètes, un bureau d’études a été chargé de proposer d’une part une stratégie globale permettant la mise en œuvre du plan directeur «Zentrale Achse Nordstad 2.0», d’une part et d’étudier les possibilités pour mettre sur pied une structure économique opérative en charge du développement urbain des surfaces concernées, d’autre part.