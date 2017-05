An der Wercollierstrooss um Briddel ass et e Mëttwoch an der Mëttesstonn zu engem Aarbechtsaccident komm.

© Andy Brücker

Beim Montéiere vun engem Gelänner ass en Aarbechter vum Balcon vum éischte Stack vun engem Gebai erof gefall. Hie koum mat schwéiere Blessuren an d'Klinik.



Kuerz virun 23 Auer huet eng Fra zu Esch an der Lëtzebuerger Strooss en Accident provozéiert. De Virfall war um Parking vun enger Tankstell. D'Fra ass fort gerannt. Si konnt awer kuerz drop an der Avenue de la Paix lokaliséiert a gestoppt ginn.



Si hat ze vill gedronk an et huet sech eraus gestallt, datt si scho virun e puer Méint de Führerschäin wéinst Alkohol um Steier ofgeholl krut. D'Gefier gouf saiséiert.



Géint 5.30 Auer war zu Bartreng op der N34 e klenge Motor engem Auto hannendrop gerannt.

Bei der Kontroll huet sech eraus gestallt, datt de Motocyclist kee valabele Permis hat. De Moto gouf saiséiert an et gouf Plainte gemaach.