Op der A13 am Tunnel Fréiseng gouf e Mëttwoch eng Automobilistin mat 121 km/h geblëtzt wou 90 erlaabt ass. Droge waren och nach am Spill.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Et huet sech eraus gestallt, datt d'Fra Cannabis konsuméiert hat. Et goufen och nach 0,5 Gramm Haschisch am Auto fonnt, grad ewéi Drogenutensilien a Pefferspray.