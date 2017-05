Ëffentlech Gebaier solle méi energieeffizient ginn (11.05.2017) 40% vum CO2-Ausstouss kann een duerch méi energieeffizient Gebaier aspueren.

Ëffentlech Gebaier/Reportage Ben Frin



D'Regierung wëllt ëffentlech Gebaier méi ekologesch, economesch an nohalteg bauen a renovéieren.

Photovoltaikanlagen op den Diechter vu Lycéeën, solarthermesch Panneauen, Geothermie, Reewaasser-Opfanglageren. Mat esou Apparature sollen an Zukunft all nei gebauten ëffentlech Gebaier ausgerëscht sinn, dat gëllt och fir de Fonds de Belval. Gebaut gi soll ëmmer méi mat Materialien dat gutt vun der Ëmwelt verdroe gëtt an nohalteg ass, Beispill Holz. An déi Leit, déi dra schaffen, solle sech wuelfillen, och dat ass dem Minister Bausch wichteg. Dobäi wëllt hien besonnescht eppes erreechen. Déi Gebaier géifen an der Logik vum Rikfin leien. Esou kann d'Baubranche extrem vill Erfahrunge sammelen, déi Kompetitivitéits-Virdeeler bréngen.



D'Baubranche soll also vum Staat léieren. An och déi scho bestoend Gebaier, et sinn der ganzer 1.600 solle mat der Zäit renovéiert ginn, esou dass e se zum Deel souguer méi Energie produzéieren, wéi se selwer brauchen, en 0+ Haus nennt den Expert dat dann. Natierlech huet dat Ganzt och säi Präis, wéi vill genee ass net gewosst, awer wuel och net esou wichteg, seet de Jean Leyder vun der Administratioun vun den ëffentleche Gebaier. Déi Rentabilitéitsrechnung wier net sou prioritär. Et géing drëm goen, fir ze weisen, wéi wäit ee ka goen. Et géif drëm goen, beim Verbrauch vun de fossillen Energiequelle méi onofhängeg vum Ausland ze ginn, sot nach de François Bausch, och fir de Pëtrol géif ee schliisslech all Joers grouss Zommen u Geld ausginn.