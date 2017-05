Dee gouf am Kader vun der Charte de la diversité am Joer 2015 vum IMS an d'Liewe geruff.

Bei deem hunn 150 Betriber an Organisatiounen an deene leschten 3 Joer matgemaach.

Bei dësem Dag, deen am Zeeche vun der Vielfältegkeet steet, geet mat Aktiounen a Konferenzen op eng konstruktiv Gestioun vun der Diversitéit sensibiliséiert.

Dozou d’Familljeministesch Corinne Cahen, déi dësem Dag eng ganz besonnesch Roll zouschreift: An dat wat wichteg ass um Diversity Day, ass fir wierklech, och vis-à-vis vu sengen Employéeën, déi Diversitéit, déi een a sengem Betrib huet och wierklech ze liewen, bewosst ze liewen, an op jiddwerengem seng Stäerkten ze kucken an net op d'Schwächte vu jiddwerengem. Ech mengen et ass ganz ganz wichteg och, dass mer nach léieren een net ze jugéieren par Rapport zu sengem Ausgesinn, par Rapport zu senger Behënnerung vläicht, par Rapport zu senger sexueller Orientatioun, par Rapport zu senger Hierkonft, mä einfach de Mënsch wéi en ass, wat e kann an och wat e Positives u sech huet.

Clôturéiert gëtt dësen Dag um Donneschdeg den Owend an der Philharmonie mat der Iwwerreechung vun den Diversity Awards, bei deenen dann och déi beschte Praktiken a Punkto Vielfältegkeet ausgezeechent ginn. Weider Explikatiounen dozou vun der Coordinatrice vun der Charte de la diversité, Catia Fernandes.

Catia Fernandes: Mir zeechnen den Owend Praktiken a 4 Kategorien aus. Dat ass eemol Recrutement, Accueil an Integratioun. Eemol Gestioun vun de Karriären, eemol Aarbechtsëmfeld a Wuelbefannen an eemol Kommunikatioun an d'Wäerter vun der Organisatioun. All déi Kategorie versti sech natierlech en lien mat der Diversitéit a mir sinn natierlech scho ganz gespaant ween den Owend d'Gewënner ginn.

Vun e Freideg u sinn d’Gewënner vun den Diversity Awards och um Site vun der Chartedeladiversité.lu erëmzefannen.