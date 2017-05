Um Donneschdeg hate ech d'Patronen an d'Gewerkschaften aus dem Secteur gesinn.

Am Sozial- a Fleegesecteur hat et e Mëttwoch nach duerno ausgesinn, wéi wann ee sech am schwieregen Dossier vum neie Kollektivvertrag fir eng 15.000 Salariéen dach nach kéint eens ginn.

D’Patronen hunn de Gewerkschaften um Donneschdeg en neie Virschlag gemaach, fir, wéi et heescht, de Gehälteraccord an der Fonction publique progressiv komplett ëmzesetzen.

Et gouf awer nach ëmmer keen Accord. Et soll weider verhandelt ginn. Am Raum steet nach ëmmer d'Menace vun engem Streik.