Dat sinn d'Reaktioune beim SIGI op déi anonym Reprochen, déi et an der Lescht géint hiren Direkter Carlo Gambucci gouf.

No Reprochen u Finanzmanagement vum SIGI

© RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber

Punkt fir Punkt huet um Donneschdeg de President Yves Wengler d'Beschëllegunge vu perséinleche Beräicherunge widderluecht an och betount, d'Reprochen géint de Garlo Gambucci giffen a Wierklechkeet op de SIGI zilen.

Et gouf och nach betount, dem SIGI seng Computere wieren net gehackt ginn, mä d'Donnéeë wiere vu banne geklaut ginn. Als Täter vun den anonyme Leake kéimen nëmmen eng hallef Dose Leit a Fro an et wier een zouversiichtlech, déi ze erwëschen.