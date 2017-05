Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Südlech vun Namur ginn eng 1.000 Parkplaze gratis fir Leit, déi een Zuch-Abonnement hunn. Zu Arel zum Beispill sinn dat eng 300 Plazen.

D'Präisser vun den Abonnementer ginn erof. Fir d'Streck Arel-Lëtzebuerg vun 93,5 Euro de Mount erof op 80 Euro.

Vun Éibeng op Lëtzebuerg vun 77,5 Euro op 60 Euro de Mount.

D'Streck Lëtzebuerg-Viville gëtt op 25.000 Volt gesat. Wann d'Aarbechte fäerdeg sinn, ginn do ëm 2019 zu Viville an Etappe bis zu 10.000 Parkplaze gebaut. E geneeë Chiffer gëtt et awer nach net.

Wat d'Streck op a vu Bréissel ugeet, soll d'Reesdauer reduzéiert ginn. Den éischte Januar 2018 ëm 8 Minutten. 2021 sollen et déi viséiert 20 Minutte sinn.