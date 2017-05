Zanter de 70er Jore gouf et d'Action Locale Jeunes, déi als Zil hat, Jonker bis 25 Joer an eng Léier ze kréien a berufflech z'orientéieren.

ALJ gëtt an SNJ integréiert

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

D'ALJ gëtt elo opgeléist an dës Servicer an den 10 lokale Bureaue gi mam SNJ zesummegeluecht. Dee Gesetzprojet gouf mat de Stëmmen vun der Majoritéit an der Chamber guttgeheescht.

Kritik um Opléise vun den ALJ-Strukture goufen et vun der ADR, mee och vun der CSV, wou een d'Beweggrënn an d'Motiver vum Gesetzprojet net duerchblécke géif - d'Noutwennegkeet vun der Fusioun gouf a Fro gestallt, sou dass et wuel eng reng politesch Decisioun wier.





De Claude Lamberty



Den Edukatiounsminister Claude Meisch sot, datt et fir hien eng Selbstverständlechkeet an Opportunitéit gewiescht wier, fir 2 Akteuren - als ALJ an SNJ - beieneenzeleeën, déi fir déi selwecht Zilgrupp géife schaffen. Domat géif een aktiv géint den "Décrochage scolaire" firgoen, sou de Minister.

De Gesetzprojet gouf um Enn mat 34-Jo an 26-Nee-Stëmmen ugeholl. D'Deputéiert hunn elo länger Paus, bis nees eng nächst ëffentlech Sëtzung um Programm steet, an zwar ass dat eréischt nees an 3 Wochen, den 31. Mee de Fall.