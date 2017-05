Wéi bal erwaart gouf um Stater Geriicht engem Polizist net gegleeft, deen ugeklot war, well hien am August 2009 den eegenen Auto soll a Brand gestach an dono eng falsch Schuedensdeklaratioun bei der Assurance soll gemaach hunn!

Wat ongeféier den 18 Méint Prisong mat eventuellem Sursis an der adequater Geldstrof entsprécht, déi de Vertrieder vum Parquet a sengem Requisitoire fir de Mann vun der Police gefuerdert hat. Donieft kommen déi ronn 4.250 € Schuedenersatz, déi de Polizist der Assurance bezuele muss, den net grad 5.000 € zimlech no, déi den Affekot vun der Versécherung verlaangt hat.

Kuerz ier d’Casco-Assurance vum Won ofgelaf war, koum et an der däitscher Grenzregioun zu deem Virfall. D’Versécherung sollt dem Mann, duerch eng speziell Formule, de ganze Wäert vum Gefier zréckbezuelen, bal 30.000 €! Hie krut dës Suen awer ni, well d’Assurance vun Ufank un Zweiwelen un der Geschicht hat. An der Sëtzung hate sech och de President vum Geriicht (mat der Ausso „Et gesäit net immens gutt fir Iech aus!“) an de Vertrieder vum Parquet (mat der Deklaratioun, et géif genuch Beweiser gi fir déi „domm Iddi, déi och ganz domm ausgefouert gouf“) skeptesch gewise vis-à-vis vum Beschëllegten.

Dobäi kënnt, dass en Enquêteur vun der IGP, der Police vun der Police also, ë.a. ausgesot hat, dass de Mann dem Feier eng Zäitchen nogekuckt hat, amplaz d’Pompjeeën ze ruffen, an dass hien direkt vu Selbstentzündung vum Won geschwat hat. Doriwwer eraus hat den Ugeklote géintiwwer Leit vun der Versécherung op d’Fro hin, wat hie sech dobäi geduecht hätt, geäntwert: „Ech weess et och net!“ An hien hätt sengem Chef no och wëllen op d’Sue verzichten, wat fir de Mann vun der IGP béides wéi en Aveu geklongen hätt; hien hätt och laang gesicht, mä keng entlaaschtend Beweiser fonnt. Iwwerdeems war en Expär formell: D’Gefier gouf ugefaangen, andeems wuel op 4 Plaze bannena Bensin verspreet gouf, an deen, deen d’Feier geluecht huet, misst de Schlëssel gehat hunn.

Allerdéngs hat de Polizist alles bestridden, wat de President vum Geriicht an de Vertrieder vum Parquet him awer net ofgeholl haten: Déi Skepsis huet sech dann och am Uerteel néiergeschloen, dat elo gesprach gouf.