Chantier sur les autoroutes A6 et A1 entre la croix de Cessange et la croix de Gasperich en direction de Metz/Trèves (12-15.05.2017)

L’Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à la réfection de la couche de roulement à partir du vendredi 12 mai 2017 à 19 heures jusqu’au lundi 15 mai 2017 à 6 heures sur les autoroutes A6 et A1 entre la croix de Cessange et la croix de Gasperich en direction de Metz/Trèves.



Le trafic circulant dans le sens opposé n’est pas affecté par ce chantier.



Barrages et déviations: À partir du vendredi soir 12 mai 2017 19 heures jusqu'au lundi 15 mai 2017 6 heures le barrage d’autoroute suivant est mis en place: les autoroutes A6 et A1 entre la croix de Cessange et la croix de Gasperich en provenance de Weyler et en direction de Trèves/Metz. Les bretelles d’accès suivantes à la croix de Cessange ainsi qu’à la croix de Gasperich sont également barrées à la circulation: les bretelles d’accès de la croix de Gasperich en provenance des autoroutes A1 et A6 et en direction de Metz de l’A3,

la bretelle d’accès de la croix de Cessange en provenance de Weyler de l’A6 et en direction du rond-point Merl,

les bretelles d’accès de la croix de Cessange en provenance du rond-point Raemerich de l’A4 et en direction de Weyler de l’A6 et de la croix de Gasperich de l’A1,

la bretelle d’accès de la croix de Cessange en provenance du rond-point Merl de l’A4 et en direction de la croix de Gasperich de l’A1. Les déviations suivantes sont mises en place: le trafic en provenance de Weyler de l’autoroute A6 ainsi que de l’autoroute A4 dans les deux sens et en direction de l’autoroute A1 est dévié via les autoroutes A4, A13 et A3 jusqu’à la croix de Gasperich,

le trafic en provenance du rond-point Raemerich de l’A4 et en direction de Weyler de l’autoroute A6 est dévié via le rond-point Merl jusqu’à la croix de Cessange,

le trafic en provenance de Trèves de l’A1 et en direction de Metz de l’A3 est dévié via le rond-point Gluck de l’A3.