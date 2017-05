Eng Persoun gouf verwonnt.



Dann hat et en Donneschden den Owend och nach op e puer Plaze gebrannt.

Um Knäppchen am Rollengergronn koum géint 18.30 Auer Damp aus engem Schapp eraus.

Zu Schuller hu kuerz no 20 Auer Hecke gebrannt.

Zu Veianen an der Groussgaass huet géint 22 Auer en Auto gedämpt an ëm déi selwecht Zäit stoung zu Beetebuerg an der Munnerefer Strooss eng Poubelle a Flamen.