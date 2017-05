© RTL Archivbild

Wéi d'Wort schreift géifen et perséinlech Differenzen tëscht zwee Membere ginn. Et sinn dat den Erny Lamborelle vun der „Fédération des enrôlés de force“ an den Henri Juda.



Wéi d'Zeitung schreift, hätt den Erny Lamborelle dat Ganzt op der Generalversammlung vu senger Federatioun ëffentlech gemaach an en hätt sech beschwéiert, datt d'Iddie vun den Zwangsrekrutéierten net géinge berécksichtegt ginn. Dernieft sollen et Reprochen un d'Adress vun der jiddescher Communautéit gi sinn. Aussoen, déi net ze toleréiere wieren, heescht et vun anere Membere vum Comité.



Eng Sitzung déi fir e Méindeg geplangt war, gouf dann och op onbestëmmten Zäit reportéiert.



De politesch gewollte Comité gouf eréischt am November zejoert an d'Liewe geruff ginn. Am Gremium sëtze Vertrieder vun de Resistenzler, den Zwangsrekrutéierten an der jiddescher Communautéit.