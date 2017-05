Déi neiste Chiffere weisen, dass den Betrib an den éischten 3 Méint vum Joer een Nettogewënn vu knapp enger Milliard US-Dollar konnt maachen. Lescht Joer waren et ënnert dem Stréch nach e Minus vu 400 Milliounen Dollar. Well och d'Präisser fir Eisenäerz mëttlerweil besser sinn, konnt ArcelorMittal par Rapport zu 2016 een Fënneftel méi Ëmsaz maachen, dëst Joer loung dee bei 16,1 Milliarden Dollar. De Gewënn virun Zënsen, Steieren etc. ass domat ëm 141 Prozent geklomm op 2,2 Milliarden Dollar.



De Chef vum Stol-Betrib den Lakshmi-Mittal ass ganz zefridde mam éischten Trimester an kuckt och ganz positiv op d'zweet Trimester.



LINK: ArcelorMittal reports results for the first quarter 2017